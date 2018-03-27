La segunda edición del Granada Experience se celebrará del 11 al 15 de abril

Granada Experience, el Encuentro Internacional de Música y Artes Escénicas, celebrará su segunda edición del 11 al 15 de abril. Un encuentro entre sectores artístico-culturales que este año se celebrará bajo el lema “La mujer en las industrias culturales. Presencia, valor y aportaciones.”

Unas jornadas de convivencia para participantes, profesionales, estudiantes y público en general que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad y en los que se abordarán diversos contenidos, desde conciertos a conferencias y talleres.

Girando con Carlos Cano, Xoel López, Zenet, Ajo & Judit Farrés, Morgan, Sofía Ellar, Maika Makovski y Novedades Carminha componen el cartel de conciertos de Granada Experience que también se guarda un buen plantel de bandas y artistas para los que la entrada será gratuita. Estos serán los encuentros musicales que ocuparán la explanada frente al Palacio de Congresos durante las jornadas del viernes 13 al domingo 15 de abril a partir del mediodía. Por ese escenario pasarán Carmen Boza, The Limboos, Crudo Pimento, Smile, Los Labios, Doblas, Nat Simons, Chlöe´s Clue o los míticos Australian Blonde, entre otros muchos.

Agenda de conciertos del Granada Experience 2018rne

Además de la música en directo, teatro y danza con figuras como Sara Baras o Lola Herrera; paneles y debates a cargo de los principales productores, promotores, agentes y profesionales de la Música y las Artes Escénicas; y masterclasses y talleres a cargo de Eme DJ, Abraham Boba, Ainara Legardón o Paco Loco, entre otros, completan la programación de Granada Experience que puedes repasar en su página web.