Azkena completa su cartel 2018 con Urge Overkill y Chris Robinson

Azkena Rock Festival completa su cartel 2018 con grandes nombres del rock. El líder de The Black Crowes, Chris Robinson, regresa al festival en esta ocasión con su banda Brotherhood. Chris Robinson Brotherhood nació como proyecto principal de Robinson tras la ruptura de los cuervos, y se ha consolidado con una propuesta que va más allá del blues-rock- psicodélico de bandas como Grateful Dead o Byrds. El del Azkena será un show exclusivo en festivales en España este año.

También en esta última tanda Urge Overkill, que harán un doblete exclusivo interpretando su mítico ‘Saturation’ en la jornada del viernes y ofreciendo un homenaje inédito al legendario Tom Petty, un momento que promete ser inolvidable. Seleccionarán temas de un repertorio inmaculado que se extendió durante 40 años y del que se vendieron más de 80 millones de discos en todo el mundo.

Referente imprescindible en la música en euskera de las últimas dos décadas, Berri Txarrak renuevan fecha en Euskadi tras el éxito demoledor de su concierto del 17 de marzo en Bilbao, donde actuaron ante más de 10.000 personas. Seguro que golpearán fuerte en la próxima edición del Azkena.

El festival incorpora además las actuaciones gratuitas y exclusivas de The Sheepdogs y The James Taylor Quartet en la emblemática plaza de La Virgen Blanca.