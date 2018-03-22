"Timba Negra" de La Sra. Tomasa junto a El Niño Maldito

La Sra. Tomasa estrenan nuevo videoclip en Radio 3. “Timba Negra” es la segunda canción seleccionada para sus Live Sessions y en esta ocasión deciden adentrarse en el oscuro y contemporáneo mundo del “trap” junto a “El Niño Maldito” y su ya casi habitual sección de excelentes vientos formados por: Nico, Sergi, Klaus y Guillem.

El vídeo ha sido filmado por Terral Studio en la Sala Salamandra, mediante el hilo tenue de un sobrio y hermoso plano secuencia.