Estrenamos una demo de "Shake It Up" de The Cars
Este marzo se publican sendas reediciones de dos discos clave en la carrera de The Cars, Shake It Up, del 81 y Heartbeat City, del 84.
Antes de que salgan a la luz Radio 3 te ofrece la escucha de un demo de Shake It Up, incluída en el material extra de estas reediciones:
Los dos discos han sido remasterizados en el 2016 y contienen temas extra y libreto de 16 páginas con entrevistas a Ric Ocasek por Heartbeat City y David Robinson por Shake It Up. Shake It Up se grabó en 1981 en Boston y fue producido por Roy Thomas Baker. Edte fue el tercer disco del grupo en entrar directamente en el Top 10 y vendió más de 2 millones de copias. Esta nueva edición contiene 7 temas extra, principalmente maquetas y versiones alternativas.
En 1984 el grupo publica Heartbeat City con la producción de Robert John “Mutt” Lange. El álbum alcanzó el número 3 y vendió más de 4 millones de copias, convirtiéndose en el quinto disco de platino consecutivo del grupo. Incluye 7 canciones extra.