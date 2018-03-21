Café Tacvba confirma conciertos en Madrid y Barcelona

La banda mexicana Café Tacvba estará el 28 de julio en la sala Barts de Barcelona y el 29 de julio en La Riviera de Madrid.

Con más de 25 años de carrera a sus espaldas el cuarteto formado por Zopilote, Meme, Joselo y Quique destaca por un directo energético que pudo demostrar ante una audiencia de 80.000 personas en la ciudad de México.

Su sonido, que mezcla rock, folk, electrónica o punk, ha logrado romper fronteras y seducir también a numerosos adeptos por Europa y por el mundo entero. Coleccionan Grammys Latinos y un Grammy como mejor disco de rock alternativo por Cuatro caminos.

Su último disco Jei Beibi, de 2017, cuanta con la colaboración del cineasta Gustavo Santaolalla.