Amphetamine Discharge estrena el videoclip de "Boo'Ya Moon"

Emblema de la escena independiente de los 90, la banda sevillana ha producido un nuevo EP en los estudios de la Factoría Dalton, titulado Raise Your Addiction. Radio 3 estrena el videoclip de uno de los temas incluídos en este EP de regreso, "Boo'Ya Moon"

Amphetamine Discharge se ha rodeado para la ocasión de partenaires excepcionales como los portuenses Furia Trinidad y el mismo Josema Dalton.Tras unos años de silencio y varios proyectos personales en cartera, la banda regresa así con el sonido crudo y garagero de los primeros días y la misma querencia de directo de hace 20 años.