Escucha completo 'Alianza Atlántica', el nuevo EP de Los Pilotos

Radio 3 estrena, un día antes de su publicación, 'Alianza Atlántica'. Es el primero de una serie de tres EPs que publicarán a lo largo de este año Los Pilotos, el proyecto de electrónica de Banin y Florent de Los Planetas.

Admiradores de la escena musical latinoamericana, Los Pilotos la reivindican en este proyecto. El resultado son cuatro canciones que han sido gestadas mirando hacia afuera y en las que, por primera vez, la voz se incorpora a la música colorista del dúo. Serán las voces de los artistas latinoamericanos Camilo Lara de Instituto Mexicano del Sonido, el argentino Diosque y las chilenas Javiera Mena y Mariana Montenegro, del dúo Dënver.

Escucha a continuación las cuatro canciones con conforman 'Alianza Atlántica':