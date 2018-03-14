Estos son los ganadores de la entrada doble + Meet & Greet con Franz Ferdinand

Fuiste el primero en escuchar ‘Always Ascending’, el quinto disco de Franz Ferdinand y ahora tenemos otro regalo para ti.

Radio 3 te invita a conocer a la banda que lidera Alex Kapranos para que puedas charlar con ellos y hacerles preguntas sobre su trayectoria, que empezó hace más de quince años. Y, además, te damos una invitación doble para asistir al concierto que tendrá lugar en la sala La Riviera de Madrid, el sábado, 17 de marzo. Las entradas están agotadas desde hace tiempo, así que esta es una oportunidad de oro para que no te pierdas el directo de uno de los grupos internacionales con más potencia sobre el escenario.

Los ganadores de la entrada doble al concierto + Meet & Greet son:

Carmen Rodríguez Domingo

Antón Rodríguez

¡Gracias a todos y todas por participar!