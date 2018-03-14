Muere el periodista y comisario de arte José Manuel Costa

Nuestro compañero José Manuel Costa nos ha dejado esta noche. Tenía 68 años. Periodista y comisario de arte, ligado a la radio y a la música desde sus inicios profesionales, fue miembro de la emisora madrileña Onda Dos, crítico musical del diario El País y director de la desaparecida Radio El País.

Ejerció como corresponsal en Berlín y Londres del diario ABC, y fue cofundador de su suplemento cultural. También escribió en La Luna de Madrid y el diario Público, y colaboró en TVE firmando programas culturales. Investigó el universo de las músicas electrónicas y experimenteles, reflejándolo en el programa Vía Límite de Radio Clásica. En 1981 fue el primer crítico de música no clásica en recibier el Premio Nacional de la Crítica. Fue impulsor de festvales como Eco y comisario de arte visual.

Discópolis Discópolis 9724 - José Manuel Costa - 19/04/17 rne audio

Desde su creación en 2013, formó parte del proyecto Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos exclusivos online de Radio3, con el programa Retromanía, que firmó junto a Abraham Rivera hasta la temporada 2016/2017, cuando se jubiló.

Retromanía Retromanía - El programa de un programa - 04/02/13 En esta primera edición se realiza un repaso por la bases teóricas de Retromanía basándose en el libro homónimo de Simon Reynolds. rne audio

Para todos los que hacemos Radio 3 y Radio 3 Extra, José Manuel Costa fue un apasionado del arte visual y de la música que siempre estuvo abierto a las nuevas tendencias. Una persona inspiradora por su rigor y su talante profesional.