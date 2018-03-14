Estrenamos el primer videoclip de Black Islands, "Reino animal"

El 26 de enero se publicó Disco Nuevo, el segundo álbum de Black Islands. Esta banda barcelonesa (con componentes mallorquines) debutó en 2013 con un EP en inglés tiutlado Moix. En 2014 editaron su primer LP, mezclando temas en inglés y en castellano, y en 2018 regresan con un segundo trabajo largo en el que, definitivamente, todas las letras son en español.

Hablan acerca de mudarse al campo, de horas pasadas en hospitales y del maltrato animal en canciones llenas de rabia y electricidad. Y ahí sigue la voz de Xavi, su frontman, una especie de Robert Smith enfurecido en el sonido, terriblemente sensible en las letras.

Disco grande Disco grande - La contundencia sin miedos se llama Black islands - 12/03/18 rne audio

Hoy estrenamos el videoclip de "Reino animal", una de las canciones imprescindibles de Disco Nuevo. Éste es también el primer videoclip en la historia de Black Islands, que están de gira con su nuevo álbum:

16 de marzo - Barcelona - Presentación oficial de Disco Nuevo - Sala Meteoro

24 de marzo - Mataró (con Tiger Mosquito)

8 de abril - Santa Coloma - El Cinc (Gratuito)

21 de abril - Sabadell - Sala Balboa

30 de junio - Puebla de Santabria