La Reif y Ojo Último, protagonistas de la 2ª convocatoria de residencias musicales de Matadero

A mediados de 2017 el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid puso en marcha -en colaboración con Radio 3- un programa piloto de residencias musicales para apoyar a bandas emergentes de la ciudad de Madrid.

Nistra y Caliza fueron los dos proyectos residentes en la primera convocatoria y ultiman la publicación de sus próximos trabajos discográficos, grabados gracias al soporte de Matadero, Radio 3 y el comité asesor que les ha acompañado durante sus residencias.

Después de esta primera experiencia satisfactoria, se lanzó una segunda convocatoria que buscaba a los dos nuevos residentes musicales. Después de reunirse el jurado, los dos proyectos ganadores son La Reif y Ojo Último.

Ojo Últimorne

Mención especial para SLVJ, I Have Problemas y BAIUCA, que han resultado finalistas. ¡Gracias también a los más de cien grupos inscritos en esta segunda convocatoria!

La Reif La Reif es una banda formada a finales de 2017 en Madrid. El proyecto se basa en "pinchadas cantadas con visuales" para defender y valorar la historia española del bakalao, la cultura de club y la figura del DJ. La encargada de las voces y las letras es Clara Moreno, a la que conocemos por su proyecto Clara te Canta. Clara nació en 1993, es estudiante de Bellas Artes y dibujante de cómics. La parte de la producción musical corre a cargo del DJ Hernán Moreno y las visuales son responsabilidad de la alicantina Ana Esteve Reig, cuya obra se ha expuesto en Londres, Kassel, Berlin, Madrid, Viena o Taipei. La Reif esperan grabar su primer EP y visuales que acompañen a estas canciones durante su residencia en Matadero.

Ojo Último Ojo Último es el proyecto personal de Sergio de Pablo, músico multiinstrumentista y videocreador. En 2017 autoeditó El Núcleo Duro, un disco que es una trilogía y en el que lleva trabajando desde hace cinco años. Durante su residencia pretende terminar de componer y grabar las canciones de su próximo álbum. Le acompañarán músicos y performers con los que quiere trabajar también en una nueva puesta en directo para Ojo Último. Nistra (izquierda) y Caliza (derecha) en su sala de ensayo en MataderoMATADERO