La Reif y Ojo Último, protagonistas de la 2ª convocatoria de residencias musicales de Matadero
- Grabarán sus próximos discos gracias al apoyo de Matadero y Radio 3
- Disfrutarán de sus residencias del 10 de abril al 15 de julio de 2018
A mediados de 2017 el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid puso en marcha -en colaboración con Radio 3- un programa piloto de residencias musicales para apoyar a bandas emergentes de la ciudad de Madrid.
Nistra y Caliza fueron los dos proyectos residentes en la primera convocatoria y ultiman la publicación de sus próximos trabajos discográficos, grabados gracias al soporte de Matadero, Radio 3 y el comité asesor que les ha acompañado durante sus residencias.
Después de esta primera experiencia satisfactoria, se lanzó una segunda convocatoria que buscaba a los dos nuevos residentes musicales. Después de reunirse el jurado, los dos proyectos ganadores son La Reif y Ojo Último.
Mención especial para SLVJ, I Have Problemas y BAIUCA, que han resultado finalistas. ¡Gracias también a los más de cien grupos inscritos en esta segunda convocatoria!
La Reif
La Reif es una banda formada a finales de 2017 en Madrid. El proyecto se basa en "pinchadas cantadas con visuales" para defender y valorar la historia española del bakalao, la cultura de club y la figura del DJ.
La encargada de las voces y las letras es Clara Moreno, a la que conocemos por su proyecto Clara te Canta. Clara nació en 1993, es estudiante de Bellas Artes y dibujante de cómics. La parte de la producción musical corre a cargo del DJ Hernán Moreno y las visuales son responsabilidad de la alicantina Ana Esteve Reig, cuya obra se ha expuesto en Londres, Kassel, Berlin, Madrid, Viena o Taipei.
La Reif esperan grabar su primer EP y visuales que acompañen a estas canciones durante su residencia en Matadero.
Ojo Último
Ojo Último es el proyecto personal de Sergio de Pablo, músico multiinstrumentista y videocreador. En 2017 autoeditó El Núcleo Duro, un disco que es una trilogía y en el que lleva trabajando desde hace cinco años.
Durante su residencia pretende terminar de componer y grabar las canciones de su próximo álbum. Le acompañarán músicos y performers con los que quiere trabajar también en una nueva puesta en directo para Ojo Último.
Nistra y Caliza en concierto en Matadero
Mientras Matadero se prepara para recibir a sus próximos residentes, Nistra y Caliza, seleccionados en el programa piloto, dan los toques finales a sus próximos trabajos.
Caliza presentará en directo su nuevo disco, Mar de Cristal, el jueves 15 de marzo en Matadero (entrada gratuita). Nistra hará lo propio con su nuevo álbum, Karaoke, el 12 de abril.