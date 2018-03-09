Arco estrena el videoclip de "Todo"

Radio 3 estrena el videoclip "Todo" de Antonio Arco. Es el primer single de Abril (Dro, Warner) su nuevo y segundo disco que saldrá a la venta el próximo mes de mayo.

Las once nuevas canciones producidas por Tato LaTorre (Antonio Orozo, Maldita Nerea) son un viaje entre el folk-rock y el pop de raíz sureña.

El vídeo de “Todo” se ha rodado en su mayor parte en la villa histórica de Macharaviaya (Málaga) y está dirigido por los argentinos Gustavo Pavlotsky y Ernesto Oehler.