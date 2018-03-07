FAR estrena el videoclip de "Hey There"

Radio 3 estrena "Hey there", incluído en el primer álbum de la banda, titulado también FAR y grabado en Abuelita Studios dirigidos por Stefano Maccarrone (Mendetz).

FAR es una banda de pop rock independiente formada en Barcelona a finales del 2015. La integran Gabi de Aquino Palma a las voces, Miquel Casaponsa en las guitarras y efectos, Tomás Cepeda al bajo, Ramón Marcet a los sintes y ‘theremin’, Genís Fernández a la bateria y Carles Tutzó a la guitarra.