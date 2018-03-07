Así se grabó 'El disco hermoso' del Dúo La Loba

El Dúo La Loba lo componen la cantante, compositora y actriz Guadalupe Alvarez Luchía junto al multi-instrumentista, compositor y productor Javier Zarember Calequi. Ambos argentinos, se conocieron en 2004 cuando Javier le produjo a Guadalupe su primer disco. Años más tarde se reencontraron en Madrid y pusieron en marcha una empresa donde crean composiciones ad hoc para campañas publicitarias (Hijos) y su principal proyecto musical: el Dúo La Loba.

Con un primer EP de tintes dance titulado On the Kitchen Floor este proyecto inicialmente surgió como La Loba Danza un experimento que con los años mutaría en lo que ahora es el Dúo La Loba; con el que en 2017 publicaron su primer álbum El Disco Hermoso un larga duración de 12 canciones.

Grabado en vivo en el estudio "Audiomatic" en Madrid, este disco cuenta, entre otros músicos invitados, con la participación de Jorge Drexler y fue mezclado por el productor Matías Cella.