Novena edición de MUTEK Barcelona

La novena edición de MUTEKse realizará del 7 al 10 de marzo en distintos espacios de Barcelona. Para esta edición, MUTEK presenta proyectos especiales de artistas canadienses y quebequenses, debuts internacionales y exhibiciones de talentos nacionales y locales.

Durante más de 4 días y noches, los asistentes del festival zigzaguean por la ciudad, entre actuaciones nocturnas en el Institut Français, obras audiovisuales en la sala Barts, conferencias y shows en el Mazda Space, extravagancias nocturnas – tanto grandes como íntimas- en Nitsa / Astin y en la Antigua Fàbrica Estrella Damm, pero también en los nuevos espacios Laut e ImaginCafé.