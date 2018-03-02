Novena edición de MUTEK Barcelona
La novena edición de MUTEKse realizará del 7 al 10 de marzo en distintos espacios de Barcelona. Para esta edición, MUTEK presenta proyectos especiales de artistas canadienses y quebequenses, debuts internacionales y exhibiciones de talentos nacionales y locales.
Durante más de 4 días y noches, los asistentes del festival zigzaguean por la ciudad, entre actuaciones nocturnas en el Institut Français, obras audiovisuales en la sala Barts, conferencias y shows en el Mazda Space, extravagancias nocturnas – tanto grandes como íntimas- en Nitsa / Astin y en la Antigua Fàbrica Estrella Damm, pero también en los nuevos espacios Laut e ImaginCafé.
Los artistas de#MUTEKES9 son:
Alexandre Burton & Julien Roy (artificiel) (CA/QC) / Alexis Langevin-Tétrault (CA/QC)/ Beatrice Dillon(UK)/ Belief Defect (US/MX)/ Bliss Signal (UK) / Byetone (DE)/ Caterina Barbieri (IT)/Colleen (FR) / Dafoe (ES)/ DJ Fra (ES)/DJ Python (US)/Frames Percussion (ES)/ Fred P (US)/ Galera (ES)/ Graham Dunning (UK)/ Herman Kolgen (CA/QC)/ Huma (ES)/ Kendra (ES)/Idlefon & Amir B. Ash (IR)/ Kara-Lis Coverdale (CA/QC)/Lucas Paris (CA/QC)/M.E.S.H. (US)/ Malika (MA)/ Mana (IT)/Marc Piñol (ES)/ Maurice Fulton (US)/ Move D (DE)/ Olde Gods (ES)/ Oma Totem (ES)/Roman Delore (FR)/ Porter Ricks(DE)/ Robert Lippok (DE)/ Sculpture (UK)/ Siavash Amini (IR)/Sonic Robots (DE)/ Tutu (ES)/Waclaw Zimpel (PL)/ Wooky (ES)/ Zip (DE)/ Ziúr (DE).