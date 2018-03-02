"Fui a buscar al sol", el nuevo vídeoclip de María Rodés

Eclíptica es el nuevo disco de María Rodés, inspirado en el trabajo de su tío bisabuelo Lluís Rodés, astrónomo que dirigió el Observatorio del Ebro durante la Guerra Civil.

Su primer adelanto es "Fui a buscar al sol", cucyo videoclip estrena Radio 3, una canción producida por ella misma con Josep Maria Baldomà y Juan Rodríguez Berbín, en la que se une el folclore, con la incorporación de la canción popular infantil "Quisiera ser tan alto como la luna", y la experimentación sonora.

La pieza cuenta con coros de The New Raemon y arreglos de guitarra de Nico Roig, que se entrelazan y van envolviendo esta historia

ispirada en un eclipse solar.

Para componer su nuevo álbum María se instaló en Balada, un pueblo situado en tierras del Ebro, muy cerca del Observatorio en el que vivió su tío bisabuelo. El videoclip de "Fui a Buscar al Sol"( realizado por Laura Ginès y Pepon Meneses) nos sitúa en los misteriosos parajes de la zona, donde María, guiada por esta mágica e inexplicable conexión con su antepasado, emprende un viaje de espíritu infinito en busca del Sol.