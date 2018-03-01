Recursos Homínids
- Horari d’emissió: Dissabtes de 22:00 a 23:00
Recursos Homínids és un espai d’entreteniment i de servei públic. Per una banda el programa comença amb un docushow on el presentador es fica en la pell d’una persona que treballa en un ofici en concret, com si fos el seu primer dia. Així, descobreix com s’hi accedeix, quin tipus de perfil encaixa –i qui no–, anècdotes divertides de les professions.
D’altra banda, amb la participació fixa de Barcelona Activa, tractem a l’estudi diferents temàtiques relacionades amb les eines de recerca de feina i la projecció laboral.
També comptarem amb la presència puntual del SOC, el SEPE –INEM–, empreses privades –Infojobs, JOBToday, Adecco, etc.– i altres entitats del sector com els gremis, els col·legis, Universitats i altres associacions professionals.
Amb el rodatge del programa, s’espera aconseguir la interactivitat amb el públic a través de les xarxes socials (Twitter i Instagram) i que els experts que ens visiten puguin donar resposta a les inquietuds de les oients.
Tens una consulta, nosaltres et podem ajudar. Envia'ns la teva consulta!
&amp;amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href=&amp;amp;amp;amp;quot;http://form1.rtve.es/view.php?id=321162&amp;amp;amp;amp;quot; href=&amp;amp;amp;amp;quot;http://form1.rtve.es/view.php?id=321162&amp;amp;amp;amp;quot; title=&amp;amp;amp;amp;quot;Recursos hom&amp;amp;amp;amp;iacute;nids&amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;gt;Recursos hom&amp;amp;amp;amp;iacute;nids&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;gt;