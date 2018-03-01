Feminismes a Ràdio 4
- Horari d’emissió: Diumenges de 22:00 a 23:00
Feminismes a Ràdio 4 és un espai de servei públic. Dona veu a persones, entitats i col·lectius que plantegen una visió crítica del patriarcat i lluiten contra les violències masclistes. Fa divulgació de la història del feminisme i dels feminismes, en plural, que avui plantegen diferents maneres d’abordar la desigualtat i la construcció social del gènere.
Seccions
El programa tindrà la col·laboració d’entitats i expertes en seccions fixes però no un format rígid. Els temps s’organitzaran al servei de cada capítol, on hi participaran també les protagonistes o expertes de la matèria que es tracti.
- La construcció del relat mediàtic i l’ús del llenguatge.
- La violència masclista. Denúncies i vivències.
- Recursos, Serveis i Legislació.
- Economia. Divisió sexual del treball i cures.
- Noves masculinitats.
- Transitant pel gènere.
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