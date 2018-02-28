Los sevillanos O Sister! estrenan el videoclip de NOWZAH!

Los sevillanos O Sister!, una de las bandas pioneras del revival del swing en nuestro país, estrenan en Radio 3 el videoclip del single Nowzah! (I don’t accept your rules), dirigido por el cineasta Paco R. Baños.

Responsable de dos de los seis capítulos de La Peste, Baños ha dirigido y coescrito Ali, además de colaborar con Alberto Rodríguez en los films La isla mínima, After y 7 vírgenes. Hacía tiempo que Baños observaba fascinado la azotea de su bloque de pisos, con esas singulares estructuras que parecen jaulas. Un escenario con espectaculares vistas aéreas de la ciudad de Sevilla, que propuso usar para este videoclip.

La canción "Nowzah!" (una palabra inventada a partir de la expresión Yowzah!; muy empleada por las Boswell Sisters, es el modo sureño de decir Yes, sir!), plantea en su letra una crítica y una llamada a rebelarse ante ciertas políticas y estilos de vida actuales. Los propios miembros de la banda hacen de ciudadanos sometidos a los dictados del poder, la sociedad, los medios de comunicación y el dinero.

"Nowzah!" (I don’t accept your rules) es uno de los temas originales incluidos en el tercer LP de O Sister!, Stompin’ in joy, que sigue presentándose estos días en una amplia gira nacional e internacional.