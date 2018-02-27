Sónar pone el broche a su 25º aniversario con James Murphy & 2manydjs y Alva Noto & Ryuichi Sakamoto

Siglo21 ha adelantado el cierre del cartel de la edición del 25º aniversario del festival Sónar Barcelona. 50 nuevos artistas se suman a la oferta entre los que destacan Demdike Stare, Sophie, Yaeji, IAMDDB, Jenny Hval, Miss Kittin & Kim Ann Foxman, Alizzz, Liberato y Objekt.

Aunque el broche de oro del cartel lo ponen James Murphy (LCD Soundsystem) y los hermanos David y Stephen Dewaele (2manydjs) a los platos dentro del espectáculo DESPACIO, una extraordinaria experiencia de club dentro de Sónar de Día. 3 dj sets de 6 horas -uno al día-, pinchando únicamente vinilos, con un espectacular soundsystem formado por 7 torres de altavoces y amplificadores dispuestos en círculo.

También el nuevo show de piano, electrónica y visuales de Alva Noto & Ryuichi Sakamoto, encargados del cierre del festival con un set de nueva música e improvisaciones. El de Sónar 2018 será uno de los tres únicos conciertos en todo el mundo que ambos artistas presentarán este año.

En total, Sónar 2018 contará con más de 140 actuaciones repartidas en los 9 escenarios de Sónar de Día y Sónar de Noche, entre los que destacan los shows ya anunciados de Gorillaz, LCD Soundsystem, Thom Yorke, Diplo, Richie Hawtin CLOSE, Laurent Garnier, Cornelius, Rosalía, Modeselektor, Olafur Árnalds, Kode9, Bonobo, Niño de Elche con el bailaor Israel Galván, Laurel Halo, John Talabot o Lorenzo Senni.