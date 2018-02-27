'El matí a Ràdio 4' emet un programa especial des del "4 Years From Now" del Mobile World Congress
- Ramon Castelló entrevista també l'Óscar Baza, responsable de coordinació de projectes del Centre d'Innovació de RTVE que explicarà el projecte Impulsa Visión RTVE
Amb motiu dels diferents actes i escenaris del Mobile World Congress que es celebra a la ciutat de Barcelona, 'El Matí a Ràdio 4' emetrà un programa especial des de l'espai de RTVE al "4 Years From Now".
A primera hora Ramon Castelló, conduirà la "Tertúlia d'actualitat" amb els periodistes Olga Grau, directora adjunta de “El Periódico de Catalunya” i amb Manel Manchón, sots director de “Crónica Global”.
El director de 'El Matí a Ràdio 4' portarà a terme diverses "Entrevistes d’actualitat". En primer lloc parlarà amb l'Esteban Redolfi, director executiu del "4 Years From Now("4YFN"). A continuació conversarà amb l'Óscar Baza, responsable de coordinació de projectes del Centre d'Innovació de RTVE que explicarà el projecte Impulsa Visión RTVE . I finalment, entrevista Carlota Pi, cofundadora de l'empresa comercialitzadora d'energia “Holaluz”.
A les 11:00 hores Ramon Castelló condueix una 'Tertúlia de Startups al 4YFN' en la que participen Sergio Juárez, CTO i cofundador de “CHILDCARE ON", Gemma Prenafeta, CEO i co-fundadora de “SHARIFY" i Sara Benslaiman, CEO & CCO de “BROKOLI”.
A més a més, Ramon Castelló repassarà l'actualitat del dia amb la col·laboració dels Serveis Informatius de RNE i l'anàlisi dels experts de 'El matí a Ràdio 4 '.
'El matí a Ràdio 4' és un programa dirigit i presentat per Ramon Castelló, que analitza l’actualitat diària. Es pot escoltar de dilluns a divendres des de les 07:00h fins a les 12:00h a Ràdio 4.
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