Radio 3 vuelve a abrir las puertas de La Residencia con Love of Lesbian e Iván Ferreiro

Radio 3 vuelve a abrir las puertas de La Residencia, el laboratorio sonoro de Hoy Empieza todo con Ángel Carmona en colaboración con los estudios Mans de A Coruña.

Esta vez Santi Balmes y Juli Sandarriga de Love of Lesbian e Iván Ferreiro junto con su hermano Amaro, van a coger el testigo de los que fueron nuestros primeros residentes, Viva Suecia y Rufus T. Firefly. Escucha la primera toma de contacto.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo con Ángel Carmona - La Residencia, Hoja de Ruta e Isla Iglú - 26/02/18 rne audio

Continuamos esta aventura con la ayuda de otros dos de nuestros alquimistas favoritos, conscientes de que toda obra maestra requiere su tiempo de elaboración, vamos a dejarlos creando durante una semana laborable. ¿Love of Ivan? ¿Ivan of Lesbian?.

Los músicos tendrán a su disposición los estudios Mans de A Coruña desde el lunes 26 hasta el viernes 2 de marzo, día en el que el equipo de Hoy Empieza Todo se desplazará hasta allí para escuchar el resultado final de la grabación.

De artistas como ellos solo va a poder salir una ópera prima. Ahora por fin serán una sola banda y crearán desde cero composiciones que se presentarán en Radio 3.

El 2 de Marzo, Hoy empieza Todo con Ángel Carmona se emitirá en directo desde los estudios Mans de A Coruña y juntos disfrutaremos del resultado de #LaResidenciaRadio3.