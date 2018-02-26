Radio 3 vuelve a abrir las puertas de La Residencia con Love of Lesbian e Iván Ferreiro
- Trabajarán juntos en nuevas canciones de La Residencia de Hoy empieza todo
- Escucha el resultado el 2 de marzo en directo desde los estudios Mans de A Coruña
- #LaResidenciaRadio3
Radio 3 vuelve a abrir las puertas de La Residencia, el laboratorio sonoro de Hoy Empieza todo con Ángel Carmona en colaboración con los estudios Mans de A Coruña.
Esta vez Santi Balmes y Juli Sandarriga de Love of Lesbian e Iván Ferreiro junto con su hermano Amaro, van a coger el testigo de los que fueron nuestros primeros residentes, Viva Suecia y Rufus T. Firefly. Escucha la primera toma de contacto.
Continuamos esta aventura con la ayuda de otros dos de nuestros alquimistas favoritos, conscientes de que toda obra maestra requiere su tiempo de elaboración, vamos a dejarlos creando durante una semana laborable. ¿Love of Ivan? ¿Ivan of Lesbian?.
Los músicos tendrán a su disposición los estudios Mans de A Coruña desde el lunes 26 hasta el viernes 2 de marzo, día en el que el equipo de Hoy Empieza Todo se desplazará hasta allí para escuchar el resultado final de la grabación.
De artistas como ellos solo va a poder salir una ópera prima. Ahora por fin serán una sola banda y crearán desde cero composiciones que se presentarán en Radio 3.
El 2 de Marzo, Hoy empieza Todo con Ángel Carmona se emitirá en directo desde los estudios Mans de A Coruña y juntos disfrutaremos del resultado de #LaResidenciaRadio3.