`La librería', participada per Televisió Espanyola i `La La Land (La ciudad de las estrellas)', premis RNE Roses de Sant Jordi de Cinematografia 2018
- Els Premis Roses de Sant Jordi s’atorguen per votació dels oients de Ràdio 4, de RNE
- Els guardons s’entregaran el 23 d’abril a Barcelona
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia afegeixen al seu palmarès el veredicte de las Roses de Sant Jordi, que es decideixen per votació popular dels oients de Ràdio 4, i que en aquesta 62ena edició han recaigut en les pel·lícules ‘La librería’ i ‘La La Land (La Ciudad de las estrelles)'.
Les Roses de Sant Jordi han premiat en aquesta edició la pel·lícula espanyola‘La librería', dirigida per Isabel Coixet. Basada en la novel.la de Penélope FitzGerald, rodada en anglès, ambientada als anys 50 i protagonitzada pe Emily Mortimer, explica la historia d'una jove vídua, Florence Green, que lluita pel seu somni d'obrir una llibreria a un petit poble d'Anglaterra. Va inaugurar la Seminci. Guanyadora entre d'altres premis de tres Goyas, millor pel·lícula, millor director i millor guió adaptat. També ha estat guardonada amb el Premi Forqué a la millor pel·lícula.
Una cinta participada per TVE que acaba de tenir protagonisme també a la Berlinale on s'ha projectat en una gala especial.
A banda, la Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula estrangera ha estat per a 'La La Land (La ciudad de las estrellas)', que va ser la pel·lícula del 2017 i el musical que va fascinar a mig món. Aquesta versió moderna dels clàssics musicals de Hollywood va inaugurar, despertant admiració, la 73ena edició de la Mostra de Venècia. Escrita i dirigida per Danien Chazelle, aquesta romàntica història segueix a 'una parella que s'enamora a Los Angeles compartint els seus somnis artístics, ell pianista i ella aspirant a actriu. Protagonitzada per Ryan Goslyng i Emma Stone que es va endur l'Oscar, una de les sis estatuetes que van aconseguir en aquella nit agredolça on Faye Dunaway i Warren Beatty van equivocar-se de pel·lícula al final.
Aquests guardons se sumen al palmarès dels Premis Sant Jordi de Cinematografia on destaquen la millor pel·lícula espanyola, 'Tierra firme', de Carlos Marqués-Marcet i la millor operaprima, 'Estiu 1993'' de Carla Simón, participades ambdues per Televisió Espanyola, entre d'altres.
Els guardons, que enguany celebren la seva 62ena edició, s’entregaran el proper 23 d’abril a la seu del Caixa Fòrum a Barcelona.