"Por tu querer como un niño", el nuevo videoclip de Soleá Morente
RADIO 3
"Por tu querer como un niño" es el tercer adelanto del nuevo disco de Soleá Morente, Ole lorelei, un segundo álbum que se publicará el próximo 16 de marzo. Radio 3 estrena este videoclip realizado por Silvia Coca.
Ya no solo te veo a ti, germen de este nuevo disco, ha sido la culminación de una colaboración pospuesta durante años, la de Soleá Morente con Alonso Díaz, de Napoleón Solo, productor del segundo álbum de Soleá, colaborador destacado en la mayoría de sus canciones y artífice de ese punto de sofisticación que envuelve el universo netamente flamenco de la artista.