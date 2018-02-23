Róisín Murphy, Hot Chip Megamix o Apparat tocarán en Paraíso, el nuevo festival madrileño

Un nuevo festival ha nacido en Madrid. Paraíso reunirá en el mes de junio a una serie de artistas del mundo de la electrónica en el Campus de la Universidad Complutense.

Róisín Murphy, Hoy Chip Megamix (un DJ set mezclado con instrumentos orgánicos), Apparat, Guy Gerber, Ibeyi o Kiasmos son las grandes confirmaciones de un cartel de ensueño que, por el momento, cuenta con nombres de 14 países diferentes.

También actuarán en la primera edición del festival Acid Pauli, Awwz, DJ Tennis, El Búho, Gerd Janson, Henry Saiz & Band, Hunee, HVOB, Kalabrese, Lovebirds, Mateo Kingman, Rodriguez Jr. & Liset Alea, Sahaé, Tako, Yaeji y Yanik Park.

Paraíso celebrará su primer edición en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid los días 8 y 9 de juniorne

Paraíso se celebrará los días 8 y 9 de junio en Madrid. Promete ser un festival de "música electrónica y otras artes" y contará con tres escenarios, instalaciones artísticas y área gaming.

Esta nueva cita con la música en directo en Madrid, con José Morán (fundador de FIB) al frente, apuesta por "un nuevo modelo de festival, con aforo limitado y sin aglomeraciones", según se asegura en su nota de prensa.

Esta primavera no habrá que moverse de Madrid para encontrar el Paraíso.