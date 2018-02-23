Jack White, Prophets of Rage o NERD en el Cruïlla 2018
El festival que tendrá lugar el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de julio ya había anunciado a David Byrne, Damian "Jr. Gong" Marley, Izal, Bomba Estéreo, Bugzy Malone y Joana Serrat.
Acompañarán en la parte alta del cartel al ex Talking Heads, David Byrne, el dúo de electrónica Justice, los padrinos del Hip Hop The Roots, la nueva estrella de la electrónica Kygo, el proyecto más personal de Pharrell Williams N.E.R.D, la súper banda Prophets of Rage, formada por miembros de Rage Against the Machine, Audioslave, Public Enemy y Cypress Hill, y Jack White, la mitad de The White Stripes.
Entre otros artistas anunciados destacan Jessie Ware, LP, Be Howard, Chase & Status (Live) , Orbital y Damian "Jr Gong" Marley, Fatoumata Diawara, Camille, Seasick Steve, Bomba Estéreo, Soja y Gilberto Gil.
Belako, Blaum, Elefantes, Ramon Mirabet, Joan Dausà, La MODA, La Pegatina, Els Catarres, Lori Meyers, Mi Capitán, The New Raemon y Izal, ya anunciado con anterioridad, muestran la buena salud y diversidad de las propuestas de casa. También han confirmado la presencia de cinco bandas y artistas emergentes como Joana Serrat y Nuria Graham, Bugzy Malone, The Last Internationale y We The Lion.