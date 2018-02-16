Vida 2018 incorpora nuevos nombres a su cartel

La quinta edición del festival Vida sigue cogiendo forma con nuevos nombres que se incorporan a su cartel. Vilanova i la Geltrú acogerá entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2018 las actuaciones de más de 50 bandas nacionales e internacionales en un entorno privilegiado.

Of Montreal, Elvis Perkins, Josh Rouse, Hookworms, DBFC, Za!, Novedades Carminha, Bart Davenport, Perro y Great News son algunas de las nuevas confirmaciones del festival.

El cartel ya contaba con nombres de primera línea internacional como St. Vincent, Franz Ferdinand o Iron & Wine. También, con artistas nacionales consagrados (Los Planetas, Tulsa o Maga) y bandas emergentes como La Plata, Medalla o Vulk.

Radio 3 es medio oficial de un festival especial que se celebrará durante cuatro días, con una oferta musical diferente y ecléctica, en un entorno natural y con la mejor oferta gastronómica. Este año, ¿te vienes al Vida?