Kou Keri Kou estrenan vídeo para "Reina Leona"
- La canción forma parte de su primer disco, publicado en enero de 2017
- El videoclip está ideado y realizado por Las Coleccionistas
Kou Keri Kou es un quinteto barcelonés que debutó a principios de 2017. El sello catalán El Genio Equivocado se fijó bien pronto en ellos y publicó su disco debut, homónimo.
En ese álbum estaba la canción "Reina Leona", cuyo videoclip estrenamos hoy, ideado y realizado por Las Coleccionistas.
Kou Keri Kou son Ander (percu y ritmos), Jorgi (guitarra y coros), Juantxo (bajo), Olatz (voz) y Pope (trompeta y fiscornio). Tienen un estilo único y crean canciones que invitan al baile.
Además de su disco debut, en 2017 publicaron también el EP No Hay Misterio (Ediciones Populares / Discos Walden). Mientras preparan canciones nuevas, acaba de ver la luz un 7" coeditado por el sello estadounidense Electric Cowbell Records y Ediciones Populares.
El 24 de marzo estarán tocando en la sala Sidecar en Barcelona junto a Twoom.
Kou Keri Kou nos hablan de "Reina Leona"
"Reina Leona" es un canto (mudo) a la vida, y no necesita palabras para expresar nada porque la trompeta ya transmite todo lo que habríamos querido decir con la voz.
Las Coleccionistas escogieron esta canción por lo que les evocaba, así que preferimos no darles ningún tipo de indicación y dejar que hicieran un vídeo con total libertad.
Lo que veis es el resultado de lo que la canción despertó en sus cabezas.