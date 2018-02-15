Florence + The Machine cierra el cartel de Bilbao BBK Live

Florence + The Machine como cabeza de cartel del jueves, Childish Gambino, Cigarettes After Sex, Mount Kimbie, Hot Chip Megamix y Friendly Fires, entre otros, lideran las nuevas confirmaciones con las que Bilbao BBK Live cierra un cartel único del que disfrutar del 12 al 14 de julio en el paraje natural de Kobetamendi.

El festival también presenta su cartel por días y activa una oferta de bono hasta el 6 de marzo y pone a la venta las entradas de día.