¿Quieres escuchar el nuevo disco de Izal antes que nadie? Deseo concedido. Te invitamos a escuchar 'Autoterapia' en un agradable paseo por el centro de Madrid en un vehículo que conducirán Ángel Carmona y Antonio Vicente de Hoy Empieza Todo.

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Si quieres conseguir una de las plazas para escuchar 'Autoterapia' el próximo jueves 22 de febrero, dos semanas antes de su estreno el 9 de marzo, te invitamos a participar...¡en Los Juegos de Izal!

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Para conseguir subir en nuestro Izalmóvil necesitas estar muy atento a Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona��desde hoy mismo. Durante esta semana podrás llamar al programa y contestar a una serie de preguntas sobre el grupo. Eso sí, son preguntas dignas del mayor fan de Izal.

Cada día, Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona anunciará a un ganador que será dueño de una plaza para esta escucha privada.

Ya sabes, escúchate bien los CD's, empóllate toda la biografía y anímate a participar en Los Juegos de Izal. ¡Ah! y programa tu despertador. La clave para ganar está de 7 a 9 de la mañana en Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona