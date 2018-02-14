Hans Laguna se acerca a la música india en "Mejor - Govinda jaya jaya"
- Estrenamos una nueva canción del músico barcelonés
- Forma parte de su EP junto al músico indio Shreevats Venkteshwaran
Hans Laguna estrena canción en Radio 3. Aquí tienes "Mejor", un tema original del músico barcelonés que ha cobrado nueva vida tras pasar por las manos de Shreevats Venkteshwaran.
La canción forma parte del nuevo EP de Hans Laguna, cuatro canciones grabadas en solo dos días utilizando instrumentos habituales en el pop (guitarra eléctrica, bajo, teclado) e instrumentos tradicionales no enchufables: la tabla, el armonio o el bansuri.
La colaboración entre Hans y Shreevats surgió el año pasado en Barcelona, ciudad donde ambos residen. De cara a su actuación en el festival BAM 2017 montaron un grupo para un concierto que les dejó tan buen sabor de boca que decidieron grabar un disco.
El resultado es este EP en el que se canta en hindi, sindhi y sánscrito, y donde se dan la mano las canciones de uno o dos acordes de Hans y la música tradicional indostaní.
Hans Laguna sobre "Mejor - Govinda jaya jaya"
"Shree propuso mezclar mi canción "Mejor" con el canto religioso "Govinda jaya jaya", que está escrito en sánscrito (el equivalente indio del latín). Mi primera reacción fue fruncir el ceño. George Harrison había grabado "Govinda" cuando se flipó con los hare krishna; más tarde, Kula Shaker también utilizaría la melodía en una canción que pegó fuerte en los años noventa. ¿No hay, entre las miles de canciones de la India, alguna otra que esté menos sobada por músicos europeos? Shree me explicó que era muy habitual que los fieles de su religión (ésa que los occidentales llamamos “hinduismo” pero que ellos conocen como "sanatana -dharma”) cantaran "Govinda" en los templos de la India. O sea, que me acabó convenciendo.
Nuestro acercamiento a otras culturas suele ser superficial. Vamos a restaurantes de comida exótica, nos apuntamos a cursos, viajamos como turistas. Por lo general nos comportamos como consumidores que cogen productos de aquí y allí en el supermercado gigante en el que se ha convertido el mundo (...). Este proyecto musical es, a fin de cuentas, un intento de salir del supermercado".