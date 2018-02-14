Hans Laguna se acerca a la música india en "Mejor - Govinda jaya jaya"

Hans Laguna estrena canción en Radio 3. Aquí tienes "Mejor", un tema original del músico barcelonés que ha cobrado nueva vida tras pasar por las manos de Shreevats Venkteshwaran.

La canción forma parte del nuevo EP de Hans Laguna, cuatro canciones grabadas en solo dos días utilizando instrumentos habituales en el pop (guitarra eléctrica, bajo, teclado) e instrumentos tradicionales no enchufables: la tabla, el armonio o el bansuri.

La colaboración entre Hans y Shreevats surgió el año pasado en Barcelona, ciudad donde ambos residen. De cara a su actuación en el festival BAM 2017 montaron un grupo para un concierto que les dejó tan buen sabor de boca que decidieron grabar un disco.

El resultado es este EP en el que se canta en hindi, sindhi y sánscrito, y donde se dan la mano las canciones de uno o dos acordes de Hans y la música tradicional indostaní.

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