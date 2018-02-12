The Loft, el espacio techno de Razzmatazz, celebra su 16º aniversario

2manydjs forman parte de la programación del 16º aniversario de The Loft
Leyre Guerrero (Radio 3)
Leyre Guerrero (Radio 3)

The Loft vuelve a dejarnos con la boca abierta con el cartel de su programación de aniversario. Durante este mes de febrero, la sala dedicada al techno, el hard-techno, el tech-house, el electro y el dubstep de Razzmatazz, está celebrando su 16º aniversario con un cartel más que suculento.

La fiesta comenzó el pasado 3 de febrero con el b2b entre Ancient Methods y Vatican Shadow. Pero la lista de invitados es extensa y sigue hasta final de mes con la presencia de Boys Noize, Helena Hauff, los hermanos David y Stephen Dewaele, 2manydjs, Jeremy Underground, el bsb entre Dj Tennis y Job Jobse, I-F, El_Txef_A, Max Cooper, Acid Arab dj set, Cardopusher, Iglooghost, Kai Alcé, Legowelt live, Linkwood, Marco Passarani, The Pilotwings live, Radioactive Man live, Raito, Sofi Tukker, Tornado Wallace o Zombie Zombie.

Tienes toda la información sobre programación y entradas en la web de The Loft www.salarazzmatazz.com/microsites/loft16/

Cartel completo del 16º aniversario de The Loft

Cartel completo del 16º aniversario de The Loft