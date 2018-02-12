The Loft, el espacio techno de Razzmatazz, celebra su 16º aniversario

The Loft vuelve a dejarnos con la boca abierta con el cartel de su programación de aniversario. Durante este mes de febrero, la sala dedicada al techno, el hard-techno, el tech-house, el electro y el dubstep de Razzmatazz, está celebrando su 16º aniversario con un cartel más que suculento.

La fiesta comenzó el pasado 3 de febrero con el b2b entre Ancient Methods y Vatican Shadow. Pero la lista de invitados es extensa y sigue hasta final de mes con la presencia de Boys Noize, Helena Hauff, los hermanos David y Stephen Dewaele, 2manydjs, Jeremy Underground, el bsb entre Dj Tennis y Job Jobse, I-F, El_Txef_A, Max Cooper, Acid Arab dj set, Cardopusher, Iglooghost, Kai Alcé, Legowelt live, Linkwood, Marco Passarani, The Pilotwings live, Radioactive Man live, Raito, Sofi Tukker, Tornado Wallace o Zombie Zombie.

Tienes toda la información sobre programación y entradas en la web de The Loft www.salarazzmatazz.com/microsites/loft16/