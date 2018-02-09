Ya puedes ver en Radio 3 el videoclip "El Pozo" de Izal

Este jueves Hoy empieza todo con Ángel Carmona estrenaba "El Pozo", la nueva canción de Izal. Es el primer single de presentación de Autoterapia, el cuarto disco de estudio de IZAL (Hook Ediciones Musicales, 2018)

Ahora en Radio 3 puedes ver el el videoclip de este nuevo tema de la banda madrileña. Prácticamente todos los decorados han sido recreados en 3D con tecnologías audiovisuales punteras. Dirigido por AfterliVe, cuenta en su reparto con la aparición de Javier Botet, uno de nuestros más internacionales actores de terror que ha participado en películas como REC, Balada triste de trompeta, Alien, La Momia, Mamá o El Renacido.