Albert Cavalier estrenan el videoclip de "Luv sux"

Albert Cavalier estrenan videoclip en Radio 3. Aquí tienes "Luv sux", una de las canciones del EP que autoeditaron en 2017 con el título de El marco.

El grupo se formó en 2014 en San Sebastián y en 2015 publicó sus primeras canciones. En el programa Capitán Demo les seguimos la pista desde la publicación de su EP Wasted & stoned, también autoeditado, ahora hace un año.

Están entre los 21 y los 22 años de edad y ya han tocado en festivales como Monkey Week, Kutxa Kultur o Irún Rock. Recientemente se han pasado al formato trío después de la salida de su exbajista, Adela.

Hoy te presentamos el videoclip de "Luv sux", dirigido, producido y montado por Pablo, vocalista del grupo. "Es una canción de desamor, pero lo llevamos bastante bien (...). Se pueden apreciar durante el vídeo bellas imágenes del marco incomparable". Palabra de Albert Cavalier... a golpe de fuzz.

Puedes ver al trío donostiarra en concierto este sábado 10 de febrero abriendo para Guadalupe Plata en Intxaurrondo K.E., en San Sebastián.