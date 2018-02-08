Van Morrison encabeza el cartel del Azkena Rock Festival

Azkena Rock Festival corona su cartel con la presencia de uno de los músicos más influyentes de la historia del rock. Van Morrison es el cabeza de cartel de la próxima edición de ARF, que se celebrará en Vitoria-Gasteiz los días 22 y 23 de junio de 2018.

En la cumbre desde sus inicios con Them (su ‘Gloria’ se popularizó con los Doors y Patti Smith), y en solitario con sus más de treinta discos en los que flirtea con el R&B, jazz, blues y folk con un carisma único que ha influido en músicos como Springsteen o Elvis Costello, Van Morrison figura ya como cabeza de un cartel al que se suman en ese nuevo anuncio Mott The Hoople, Dead Cross, Nuevo Catecismo Católico y The Soul Jacket.

Estos nuevos nombres se suman a las estrellas que ya figuraban: Joan Jett & Blackhearts, Gluecifer y la gira del 50 aniversario de MC5, entre otros.