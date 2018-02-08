"28 días", lo nuevo de Apartamentos Acapulco en Radio 3

Angelina Herrera (voz y teclados) e Ismael Cámara (voz, guitarra y teclados), Apartamentos Acapulco, tienen preparado un nuevo EP que estrenaráneste viernes 9 de febrero. Se situla Las cuatro esquinas y está compuesto por cuatro cortes que serán coeditados nuevamente por El Volcán Musica y El Ejército Rojo.

Radio 3 estrena el vidoclip de una de estas cuatro canciones, "28 días".

Con tres Ep editados (y todos ellos agotados) decidieron dar el salto a su primer largo Nuevos Testamentos que vio la luz en abril del 2017, grabado por Jaime Beltrán, técnico de confianza del grupo y masterizado por Carlos Diaz en los estudios de “El refugio antiaéreo” y “Producciones Peligrosas”.