Texas, Cécile McLorin Salvant, Gregory Porter, o The Human League en La Mar de Músicas 2018

La Mar de Músicas celebrará entre el 20 y el 28 de julio su 24 edición en Cartagena con un cartel de más de 50 grupos de los que ya conocemos algunos nombres muy interesantes. Texas, Songhoy Blues, Cécile McLorin Salvant, Gregory Porter, La M.O.D.A, Fatoumata Diawara, The Human League y Trending Tropics, la nueva formación de Visitante, Calle 13, junto al cantautor dominicano Vicente García, estarán en la futura edición del festival murciano.

La Mar de Músicas contará además con un escenario 'Somos de Aquí', donde participan sólo formaciones de la Región de Murcia como Moy Gomar, Kuve, Karmacadabra, Jamones con Tacones y Poolshake.

Este año además, Dinamarca es el país elegido por La Mar de Músicas para realizar su especial. Un país que mostrará en el festival cartagenero su música, su arte, su cine y su literatura. Nueve grupos musicales, diez películas, ocho exposiciones y una decena de autores literarios mostrarán la gran calidad de la cultura danesa. Una programación que conoceremos en las próximas semanas.