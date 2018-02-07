Sidonie celebrarán su 20 aniversario con una gira por las salas de sus inicios

Este año Sidonie cumple 20 sobre los escenarios y, para celebrarlo, actuarán en algunas de las primeras salas en las que tocaron cuando editaban sus primeros discos. Marc Ros, Axel Pi y Jesús Senra tocarán en formato trío después de mucho tiempo y harán un repaso a toda su discografía, tocando canciones de todas sus épocas.

Durante marzo y abril, Sidonie girarán por salas en formato tríorne

Este es el texto que la banda ha preparado como resumen de dos décadas de carrera y anuncio de una gira muy especial para sus fans de siempre:

Este año cumplimos 20 años, y lo empezaremos a celebrar de una forma muy especial. A lo largo de los meses de marzo y abril nos subiremos a la furgoneta, los tres solos, como cuando se inició esta increíble aventura y así, en formato trío, daremos una serie de conciertos en las salas donde empezamos, recordando canciones que hace mucho tiempo que no tocamos, agradeciendo nuestro presente a cada persona que nos ayudó cuando más difícil y necesario es para un grupo tener una oportunidad. Y de viaje, haciendo hueco entre guitarras, amplis, un tejón, un tomate y una pantera rosa, nos llevaremos todo esto:- Más de 60 estribillos. - 3 sitares destrozados. - Una amistad preciosa y extraña en una banda de rock. - Más de 400.000 kilómetros recorridos sólo en carretera. - 7 relaciones de amor perdidas. - Bilbao, San Francisco, Bamako, Palermo, Varanasi, London, Ciutadella, Cadaqués... - Una hija. - Haber trabajado en un disco en los Abbey Road Studios. - 4 entrevistas en directo en Radio 3 de empalmada. - 1 disco editado en USA. - 2 pedidas de mano sobre el escenario en dos de nuestros conciertos. - El amor expresado diariamente por las bandas de la escena del pop nacional. - El amor y el apoyo sin fisuras que hemos recibido por parte de nuestra familia desde el primer día. - 184 veces respondiendo a la pregunta de por qué nos llamamos Sidonie. - 1 actuación en el Hyde Park de Londres. - 1 avistamiento OVNI. - Más de 50kg de pulpo a feira ingeridos. - 2 habitaciones de hotel destrozadas. - Mares de lágrimas derramadas por 1000 canciones pop. - 4 portadas de Mondosonoro. - 7 personas de público en una actuación de Sidonie en Stuttgart. - Más de 40.000 personas en festivales en los que hemos crecido, y a los que hemos visto crecer. - 0 premios recibidos por parte de la industria musical. - Incontables premios recibidos por parte de nuestro público, que son los principales responsables de estos 20 años. - Haber conocido a nuestros héroes musicales y haber tenido el inmenso honor de haber trabajado con algunos de ellos: Serrat, Loquillo, Ariel, Alejo, Urrutia, Alaska, Ana Torroja, Bunbury, Sideral, Primal Scream, Pulp, The Divine Comedy, Ocean Colour Scene, Leiva, Ferreiro... - Haber seguido grabando el primer disco la tarde del 11/09/01, despues de ver por television como se acababa un mundo. - Escarabajos de Liverpool. - Escarabajos de Sergio Algora. - Santos&Fluren. - Barcelona.