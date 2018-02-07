Betacam en directo en 'Hoy empieza todo' desde el Centro Botín de Santander

Hay una canción de Betacam que dice “nos ha costado llegar a este lugar”. Hacemos nuestra esa frase del músico cántabro para introducir el especial del próximo miércoles: Hoy empieza todo con Marta Echeverría desde el Centro Botín de Santander.

Tras un año de actividad, es el momento de tomarle el pulso al fascinante edificio diseñado por Renzo Piano. Una estructura cubierta por piel de cerámica que acoge 2.500 metros cuadrados dedicados al arte y otros 6.000 destinados a actividades culturales, formativas y de ocio. Como para no estar.

El Centro Botín se inauguró el 23 de julio de 2017 en la capital cántabra.Enrico Cano

Desde las 9 de la mañana, te invitamos a participar en un especial por el que pasarán los responsables de la institución, así como otros agentes de la vida cultural cántabra: artistas, agitadores y gestores, todo aderezado con la música en directo de Betacam.

Recuerda, este miércoles 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, Hoy empieza todo desde el Centro Botín de Santander. Con entrada libre hasta completar aforo. ¡Te esperamos!