Hugh Masekela, el baobab de la música surafricana, este domingo a las 22h en 'Sonideros'
- Programa especial dedicado al músico y activista surafricano
- Masekela falleció el pasado mes de enero, a los 78 años
En Sonideros dedicamos una hora al músico y activista Hugh Masekela. El monográfico se titula "Hugh Masekela, el baobab de la música surafricana". "Ha caído un baobab", dijo el ministro de Cultura surafricano cuando anunció días atrás la muerte a los 78 años del compositor y trompetista Hugh Masekela. Masekela era el árbol majestuoso y solemne de la música surafricana, con densas y profundas raíces, unas ramas que proliferaban en todas direcciones y una frondosa copa de flores blancas.
A la trayectoria de este gran músico y activista de los derechos civiles dedicamos nuestro espacio en Radio 3. Sus inicios en el jazz en su país natal, su huída al extranjero y su residencia en EE.UU., sus colaboraciones con Dizzy Gillespie, The Byrds y Harry Belafonte, su encuentro con Fela Kuti y su continua lucha contra el apartheid.
Masekela compuso canciones emblemáticas como "Bring back home Nelson Mandela" o "Soweto Blues", que inmortalizara la que fuera su mujer, la inmensa Miriam Makeba, y que narraba el triste final del levantamiento de los negros en Soweto en 1977, contra la imposición del afrikáans como lengua en las escuelas.
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