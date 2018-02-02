Fulcanelli estrena "Inventario" en Radio 3

Radio 3 estrena "Inventario", el videoclip de uno de los temas incluídos en el primer LP de Fulcanelli, titulado Tercer intento. Tres intentos les ha costado grabar este primer LP (de aquí el título) y toda la trayectoria de la banda durante estos años ha quedado plasmada en él.

En 2012 lanzaron La resaca americana, un primer EP autoeditado que grabaron en los estudios de La Cápsula de Tiempo de Sant Boi de Llobregat.

Un año más tarde publicaron un segundo trabajo llamado Final de la temporada de caza. Ya en 2015 el grupo lanza Planes de Futuro, un EP en el que el grupo abre la puerta a nuevos ritmos y espacios musicales, y que es el precursor de Tercer intento (autoeditado).