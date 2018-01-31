L.E.V. 2018 desvela los primeros nombres de la duodécim aedición del Laboratorio de Electrónica Visual

El L.E.V (Laboratorio de Electrónica Visual), el Festival Internacional de Creación Audiovisual de Gijón, regresa en su duodécima edición con un programa de sugerentes experiencias audiovisuales repartidas, del 26 al 29 de Abril, en diferentes espacios del complejo cultural Laboral Ciudad de la Cultura y de la ciudad de Gijón.

L.E.V. 2018 presenta una primer avance de la programación con artistas internacionales que mostrarán arriesgadas y novedosas propuestas que trascienden los formatos clásicos dentro los campos de la creación sonora y visual.

En esta primera tanda de invitados, Hiroaki Umeda presentando su impactante performance Intensional Particle; los inclasificables Martin Messier e Yro en lo que su pone su primera colaboración; la italiana Michela Pelusio para interpretar la física cuántica con su proyecto Spacetime Helix; la colaboración entre Murcof y el canadiense Jimmy Lakatos; el estreno mundial de Deeper State, el nuevo proyecto av del prolífico Atom TM; la revisión de las Flores del Mal de Baudelaire por parte de Rabit y Cecile; el estreno del nuevo proyecto del original artista audiovisual británico Zan Lyons; los oníricos paisajes audiovisuales de Loscil y la particular visión de la música de baile onda sci-fi de los míticos Zombie Zombie.