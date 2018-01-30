Radio 3 en la BCNegra

Decía Pierre Lemaitre que “en la literatura, el crimen es tan antiguo como el amor”. En este sentido, Barcelona se tiñe de crimen y misterio. Desde el 29 de enero hasta el 4 de febrero, regresa la 13º edición de la BCNegra, el festival de novela negra de la capital catalana.

Radio 3 se suma al plan delictivo y se desplaza hasta la ciudad para participar en esta semana negra de literatura, cine, televisión, música y teatro con el espacio radiofónico Todos Somos Sospechosos (de martes a viernes a las 3 de la madrugada), para acercar a los oyentes las propuestas culturales más subversivas y oscuras de este festival y lo hará desde el Conservatori del Liceu.

Todos somos sospechosos Todos somos sospechosos - BCNegra 2018: abrimos apetito - 30/01/18 rne audio

El escritor Carlos Zanón toma el relevo a Paco Camarasa, otro veterano de lo criminal, para convertirse en el nuevo comisario de la BCNegra. Este 2018, el eje temático se ha querido centrar en el acoso en todas sus formas (escolar, de género en redes sociales, etc) bajo el lema "El perro pequeño muerde". Además, nos encontraremos con autores como James Ellroy, Premi Pepe Carvalho 2018, Don Winslow (Corrupción Policial), Louise Penny, Andrei Kurkov (Muerte con Pingüino), Juan Madrid (Perros que duermen), Carlos Salem (Que decidan las cerillas), Ana María Villalonga (La sonrisa de Darwin), Juan Soto Ivars (Arden las redes), y muchos más.