'El sótano', en el Rockin' Race Jamboree

  • Jueves 1 de febrero en directo a partir de las 19.00 h
  • Desde la discoteca del Hotel La Barracuda (Torremolinos). ¡Ven!
Deke Dickerson será uno de los invitados de El Sótano desde Rockin' Race Jamboree
DIEGO RJ (EL SÓTANO DE RADIO 3)

El Rockin' Race Jamboree celebra su XXIV edición entre el 1 y el 4 de febrero, una cita vinculada a los sonidos del rocknroll de los años 50 y primeros 60.

Este año por el festival de Torremolinos pasarán leyendas como Chris Montez, The Untamed Youth, Wayne Hancock, Big Sandy o Kim Lenz.

El jueves 1 de febrero a las 19.00h Radio 3 ofrecerá un programa especial de El Sótano desde la discoteca del Hotel La Barracuda (Av. de España, 1 – Torremolinos), con algunos de los principales protagonistas del festival como invitados.

La entrada es libre y hasta completar aforo. ¡Os esperamos!

rockin race jamboree cartel 2018

Cartel del Rockin' Race Jamboree 2018rne