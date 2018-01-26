'El sótano', en el Rockin' Race Jamboree

El Rockin' Race Jamboree celebra su XXIV edición entre el 1 y el 4 de febrero, una cita vinculada a los sonidos del rocknroll de los años 50 y primeros 60.

Este año por el festival de Torremolinos pasarán leyendas como Chris Montez, The Untamed Youth, Wayne Hancock, Big Sandy o Kim Lenz.

El jueves 1 de febrero a las 19.00h Radio 3 ofrecerá un programa especial de El Sótano desde la discoteca del Hotel La Barracuda (Av. de España, 1 – Torremolinos), con algunos de los principales protagonistas del festival como invitados.

La entrada es libre y hasta completar aforo. ¡Os esperamos!