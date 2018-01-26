El Día de la Marmota vuelve a Sevilla
- 3 y 4 de febrero en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
- Con un cartel plagado de bandas emergentes y locales
Los días 3 y 4 de febrero volverá a celebrarse en Sevilla El Día de la Marmota. Este festival nació en 2014 con el objetivo de apoyar a las bandas emergentes a nivel local y nacional.
En años anteriores han actuado grupos como Los News, Los Labios o Vera Fauna... y ya tenemos el cartel para la quinta edición de este festival abierto al pop, el rock, la electrónica y, sobre todo, la música hecha en Sevilla o Andalucía.
Cartel de El Día de la Marmota 2018
Desde Lisboa: Vaiapraia e as Rainhas do Baile.
Desde Madrid: Ganges y Yogures de Coco.
Desde Barcelona: Electronikboy.
Desde Cádiz. Turmalina.
Desde Sevilla: Groral, Asociación de vecinos, Astropalido, Izquierdo y Los Acoples, Borneo, Analógicos, Instant Party, Culebra & Cheyennes, MayBees, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Perdido Godot, Marylebone, My Yellowstone, DeLarge, Delamina y Santacruz.
DJ's: DJ Fantasma, Vickynala Lala DJ, YomeloguisoYomelocomo y DJ Desenfocado.
Info importante
El Día De La Marmota se celebrará en los patios y jardines del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, al aire libre y con entrada gratuita (niños bienvenidos).
Las actuaciones se podrán seguir en dos escenarios, de forma ininterrumpida, entre las 12.30h del mediodía y las 20.30h del sábado 3 y domingo 4 de febrero. ¡Y los conciertos no se solapan!