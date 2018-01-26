El Día de la Marmota vuelve a Sevilla

Los días 3 y 4 de febrero volverá a celebrarse en Sevilla El Día de la Marmota. Este festival nació en 2014 con el objetivo de apoyar a las bandas emergentes a nivel local y nacional.

En años anteriores han actuado grupos como Los News, Los Labios o Vera Fauna... y ya tenemos el cartel para la quinta edición de este festival abierto al pop, el rock, la electrónica y, sobre todo, la música hecha en Sevilla o Andalucía.

El Día de La Marmota pretende dar visibilidad a los grupos emergentes nacionales.rne

Cartel de El Día de la Marmota 2018 Desde Lisboa: Vaiapraia e as Rainhas do Baile. Desde Madrid: Ganges y Yogures de Coco. Desde Barcelona: Electronikboy. Desde Cádiz. Turmalina. Desde Sevilla: Groral, Asociación de vecinos, Astropalido, Izquierdo y Los Acoples, Borneo, Analógicos, Instant Party, Culebra & Cheyennes, MayBees, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Perdido Godot, Marylebone, My Yellowstone, DeLarge, Delamina y Santacruz. DJ's: DJ Fantasma, Vickynala Lala DJ, YomeloguisoYomelocomo y DJ Desenfocado.