El Día de la Marmota vuelve a Sevilla

  • 3 y 4 de febrero en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
  • Con un cartel plagado de bandas emergentes y locales
El trío madrileño Ganges estará en El Día de La Marmota
RADIO 3

Los días 3 y 4 de febrero volverá a celebrarse en Sevilla El Día de la Marmota. Este festival nació en 2014 con el objetivo de apoyar a las bandas emergentes a nivel local y nacional.

En años anteriores han actuado grupos como Los News, Los Labios o Vera Fauna... y ya tenemos el cartel para la quinta edición de este festival abierto al pop, el rock, la electrónica y, sobre todo, la música hecha en Sevilla o Andalucía.

dia de la marmota cartel 2018

El Día de La Marmota pretende dar visibilidad a los grupos emergentes nacionales.rne

Cartel de El Día de la Marmota 2018

Desde Lisboa: Vaiapraia e as Rainhas do Baile.

Desde Madrid: Ganges y Yogures de Coco.

Desde Barcelona: Electronikboy.

Desde Cádiz. Turmalina.

Desde Sevilla: Groral, Asociación de vecinos, Astropalido, Izquierdo y Los Acoples, Borneo, Analógicos, Instant Party, Culebra & Cheyennes, MayBees, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Perdido Godot, Marylebone, My Yellowstone, DeLarge, Delamina y Santacruz.

DJ's: DJ Fantasma, Vickynala Lala DJ, YomeloguisoYomelocomo y DJ Desenfocado.

Info importante

El Día De La Marmota se celebrará en los patios y jardines del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, al aire libre y con entrada gratuita (niños bienvenidos).

Las actuaciones se podrán seguir en dos escenarios, de forma ininterrumpida, entre las 12.30h del mediodía y las 20.30h del sábado 3 y domingo 4 de febrero. ¡Y los conciertos no se solapan!