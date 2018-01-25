MUD 2018 desvela su cartel completo
- Este festival pionero en neo-folk se celebrará en marzo en Lleida
- Estas Tonne, Mark Fry o Zé Vito, entre los artistas confirmados
Lleida acogerá entre el 8 y el 11 de de marzo una nueva edición del MUD, el Festival de Músiques Disperses, una cita con el neo-folk en nuestro país que en años anteriores ha contado con Donovan, Omar Souleyman o Magna Carta.
El MUD es un evento organizado por Guerseen y el Ayuntamiento de Lleida. Es un festival folk moderno que tiene como sedes el Cafè del Teatre de l'Escorxador y la Seu Vella de Lleida.
El cartel de 2018 en el plano internacional lo componen el guitarrista ucraniano Estas Tonne, el británico Mark Fry (acompañado por un quinteto), la también británica -y fundadora del grupo Magic Carpet- Alisha Sufit y el brasileño Zé Vito.
En el apartado nacional el festival de Músiques Disperses contará con Ferran Palau (componente de Anímic), el dúo formado por Maria Arnal i Marcel Bagés y la folktrónica hecha en Galicia de Baiuca.
Un año más, continúan los conciertos íntimos (en horario matinal y con entrada gratuita) en la tienda-cervecería Grans Records de Lleida. El 3 marzo, días antes del arranque del festival, habrá una fiesta de presentación en la que actuará el sexteto local ARLO.
MUD 2018: cartel por días y horarios
Fiesta de presentación con ARLO
Sábado 3 de febrero, 22.30h, Cafè del Teatre
Maria Arnal i Marcel Bagés
Jueves 8 de marzo, 22.00h, Cafè del Teatre
Ferran Palau + Mark Fry & Friends
Viernes 9 de marzo, 21.30h, Cafè del Teatre
Concierto íntimo de Alisha Sufit + Diego Armando DJ
Sábado 10 de marzo, 12.00h, Grans Records. Entrada libre con aforo limitado
Baiuca + Zé Vito
Sábado 10 de marzo, 21.30h, Cafè del Teatre
Estas Tonne
Domingo 11 de marzo, 20.00h, La Seu Vella
Entradas de día y abonos para los cuatro días de programación en la página web oficial del MUD, Festival de Músiques Disperses.