MUD 2018 desvela su cartel completo

  • Este festival pionero en neo-folk se celebrará en marzo en Lleida
  • Estas Tonne, Mark Fry o Zé Vito, entre los artistas confirmados
MUD 2018 se celebrará del 8 al 11 de marzo en Lleida
RADIO 3

Lleida acogerá entre el 8 y el 11 de de marzo una nueva edición del MUD, el Festival de Músiques Disperses, una cita con el neo-folk en nuestro país que en años anteriores ha contado con Donovan, Omar Souleyman o Magna Carta.

El MUD es un evento organizado por Guerseen y el Ayuntamiento de Lleida. Es un festival folk moderno que tiene como sedes el Cafè del Teatre de l'Escorxador y la Seu Vella de Lleida.

El cartel de 2018 en el plano internacional lo componen el guitarrista ucraniano Estas Tonne, el británico Mark Fry (acompañado por un quinteto), la también británica -y fundadora del grupo Magic Carpet- Alisha Sufit y el brasileño Zé Vito.

En el apartado nacional el festival de Músiques Disperses contará con Ferran Palau (componente de Anímic), el dúo formado por Maria Arnal i Marcel Bagés y la folktrónica hecha en Galicia de Baiuca.

Un año más, continúan los conciertos íntimos (en horario matinal y con entrada gratuita) en la tienda-cervecería Grans Records de Lleida. El 3 marzo, días antes del arranque del festival, habrá una fiesta de presentación en la que actuará el sexteto local ARLO.

MUD 2018: cartel por días y horarios

Fiesta de presentación con ARLO

Sábado 3 de febrero, 22.30h, Cafè del Teatre

Maria Arnal i Marcel Bagés

Jueves 8 de marzo, 22.00h, Cafè del Teatre

Ferran Palau + Mark Fry & Friends

Viernes 9 de marzo, 21.30h, Cafè del Teatre

Concierto íntimo de Alisha Sufit + Diego Armando DJ

Sábado 10 de marzo, 12.00h, Grans Records. Entrada libre con aforo limitado

Baiuca + Zé Vito

Sábado 10 de marzo, 21.30h, Cafè del Teatre

Estas Tonne

Domingo 11 de marzo, 20.00h, La Seu Vella

Entradas de día y abonos para los cuatro días de programación en la página web oficial del MUD, Festival de Músiques Disperses.