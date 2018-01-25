"Gravitacional", el nuevo videoclip galáctico de Nixon

La banda almeriense Nixon publicará su tercer álbum de estudio el próximo 9 de febrero, y llevará por titulo Utopia, un disco que ha sido grabado en los estudios Reno y que ha contado con la producción de Luca Petrica, el ingeniero de sonido ha sido Brais Ruibal y ha sido masterizado en los estudios Metropolis (Londres).

Radio 3 estrena el videoclip de "Gravitacional", uno de los temas que conformarán este nuevo LP.

Previamente conocidos como Scaramusa, la banda la integran Alex (voz), Juanmi (guitarra, sintes), Daniel (guitarra), Sergio (bajista, sintes) y Pedro (batería, sintes). El quinteto nos ha adelantado también las fechas de la gira que llevarán a cabo este 2018.

Fechas de concierto:

07/02/18 Madrid Sala Costello

16/03/18 Almería Auditorio Maestro Padill

29-31/03/18 Benicàssim SanSan Festival

06/04/18 Granada Sala Planta Baja

07/04/18 Málaga Sala Velvet Club

27/04/18 Alicante Sala Stereo

28/04/18 Valencia Sala Wah Wah

11-12/05/18 Xàbia, Alicante Montgorock Xàbia Festival

17-19/08/18 Almería Cooltural Fest