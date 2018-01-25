"Gravitacional", el nuevo videoclip galáctico de Nixon
- Es un tema incluído en su tercer álbum que se estrenará en febrero
La banda almeriense Nixon publicará su tercer álbum de estudio el próximo 9 de febrero, y llevará por titulo Utopia, un disco que ha sido grabado en los estudios Reno y que ha contado con la producción de Luca Petrica, el ingeniero de sonido ha sido Brais Ruibal y ha sido masterizado en los estudios Metropolis (Londres).
Radio 3 estrena el videoclip de "Gravitacional", uno de los temas que conformarán este nuevo LP.
Previamente conocidos como Scaramusa, la banda la integran Alex (voz), Juanmi (guitarra, sintes), Daniel (guitarra), Sergio (bajista, sintes) y Pedro (batería, sintes). El quinteto nos ha adelantado también las fechas de la gira que llevarán a cabo este 2018.
Fechas de concierto:
07/02/18 Madrid Sala Costello
16/03/18 Almería Auditorio Maestro Padill
29-31/03/18 Benicàssim SanSan Festival
06/04/18 Granada Sala Planta Baja
07/04/18 Málaga Sala Velvet Club
27/04/18 Alicante Sala Stereo
28/04/18 Valencia Sala Wah Wah
11-12/05/18 Xàbia, Alicante Montgorock Xàbia Festival
17-19/08/18 Almería Cooltural Fest