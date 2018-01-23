El 25 aniversario de Sónar suma 50 nuevos nombres
- Shows exclusivos y estrenos absolutos acaparan las nuevas confirmaciones del festival barcelonés
- Thom Yorke, Modeselektor, Cornelius o GoldLink figuran entre los nuevos invitados
- Sónar ofrecerá los shows inéditos de Rosalía presentando nuevo disco y Niño de Elche con el bailaor Israel Galván
Siglo 21 ha anunciardo este mediodía los nuevos nombres que se suman al cartel de la edición del 25 aniversario del festival Sónar de Barcelona. Estas son las 50 incorporaciones: Thom Yorke, Diplo presents: Distruction Boyz, Mr Eazi, Kampire & Diplo, Modeselektor dj set, Laurent plays Garnier, GoldLink, Bonobo dj set, Agoria live, Ben Klock & Dj Nobu, Yung Lean, A-Trak, Rosalía, Cornelius, Charlotte de Witte, Laurel Halo, Alva Noto, Fatima Al Qadiri live, Niño de Elche & Israel Galván, Motor City Drum Ensemble & Jeremy Underground, Octo Octa, Errorsmith, Chino Amobi, Little Simz, Henry Saiz & band, Lanark Artefax, Rosa Pistola, Amp Fiddler x Tony Allen, Sinjin Hawke & Zora Jones, DJ Earl x Nick Hook Live AV, Nathy Peluso, Oscar Mulero – Monochrome AV, Oddisee & Good Compny, KOKOKO!, DECISIVE PINK, Claude Speeed, Refree, Rozzma, Putochinomaricón, MOW, Dre Skull, Joe Kay-Soulection, Benjamin Damage, Die Angel: Ilpo Väisänen + Schneider TM, Second Woman, Territroy Live, King Doudou, Russell Haswell feat. Sue Tompkins, Emma-Jean Thackray pres. Walrus, JASSS, Preditah.
Estos nombres se suman a los shows ya anunciados de Gorillaz, LCD Soundsystem, Richie Hawtin CLOSE, Olafur Árnalds, Kode 9,Bonobo, Bicep, Lorenzo Senni, Helena Hauff, Wiley, Black Coffee, John Talabot o DJ Harvey que se repartirán entre los 9 escenarios de Sónar de Día y Sónar de Noche, por los que este año pasarán más de 140 actuaciones.
Shows exclusivos
Thom Yorke, líder de Radiohead se suma al aniversario de Sónar con un concierto especial la noche del sábado 16 de junio en el que repasará su imponente trayectoria junto al productor Nigel Godrich y al artista multidisciplinar Tarik Barri, responsable del impactante dispositivo visual del show.
Sónar 2018 estrenará además las nuevas propuestas en directo de cinco de los artistas nacionales más importantes del momento: Rosalía, con un nuevo formato en vivo, nuevo disco y nuevo sonido, que sorprenderá a sus fans y que la consolidará como una estrella más allá del flamenco; Niño de Elche, presentando show exclusivo para Sónar junto al bailaor más transgresor imaginable, Israel Galván; Refree, explorando en solitario sus inquietudes electrónicas nunca antes reveladas en un espectáculo audiovisual único junto al realizador Isaki Lacuesta; Henry Saiz, acompañado de una banda en directo para dar a conocer “Human”, un álbum grabado en diferentes lugares del mundo; y Oscar Mulero con su proyecto en directo “Monochrome”, dando salida a su lado más introspectivo y experimental.