El 25 aniversario de Sónar suma 50 nuevos nombres

Siglo 21 ha anunciardo este mediodía los nuevos nombres que se suman al cartel de la edición del 25 aniversario del festival Sónar de Barcelona. Estas son las 50 incorporaciones: Thom Yorke, Diplo presents: Distruction Boyz, Mr Eazi, Kampire & Diplo, Modeselektor dj set, Laurent plays Garnier, GoldLink, Bonobo dj set, Agoria live, Ben Klock & Dj Nobu, Yung Lean, A-Trak, Rosalía, Cornelius, Charlotte de Witte, Laurel Halo, Alva Noto, Fatima Al Qadiri live, Niño de Elche & Israel Galván, Motor City Drum Ensemble & Jeremy Underground, Octo Octa, Errorsmith, Chino Amobi, Little Simz, Henry Saiz & band, Lanark Artefax, Rosa Pistola, Amp Fiddler x Tony Allen, Sinjin Hawke & Zora Jones, DJ Earl x Nick Hook Live AV, Nathy Peluso, Oscar Mulero – Monochrome AV, Oddisee & Good Compny, KOKOKO!, DECISIVE PINK, Claude Speeed, Refree, Rozzma, Putochinomaricón, MOW, Dre Skull, Joe Kay-Soulection, Benjamin Damage, Die Angel: Ilpo Väisänen + Schneider TM, Second Woman, Territroy Live, King Doudou, Russell Haswell feat. Sue Tompkins, Emma-Jean Thackray pres. Walrus, JASSS, Preditah.

Estos nombres se suman a los shows ya anunciados de Gorillaz, LCD Soundsystem, Richie Hawtin CLOSE, Olafur Árnalds, Kode 9,Bonobo, Bicep, Lorenzo Senni, Helena Hauff, Wiley, Black Coffee, John Talabot o DJ Harvey que se repartirán entre los 9 escenarios de Sónar de Día y Sónar de Noche, por los que este año pasarán más de 140 actuaciones.

Alva Noto presentará su nuevo álbum en Sónar de Díarne