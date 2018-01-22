Flavio Bánterla estrena el videoclip de "Como si fuera posible"

Flavio Bánterla está a punto de estrenar su primer disco, Mystic Pop. De aquí se extrae esta primera canción que encabeza el álbum de este músico italiano afincado en España. En ella se habla de un viajero que llega desde el espacio exterior a un planeta nuevo y lo explora, hasta encontrar una puerta. Al cruzar el umbral entra en un lugar de paz. Desde allí contempla, proyectados en su casco, sus deseos, inquietudes y creencias.

Según el propio Flavio Bánterla, "Hay días en los que creo que es posible cambiar el rumbo del universo y me esfuerzo al máximo por conseguirlo. La prisa se apodera de mi, objetivos extraños me nublan la vista, me entretienen y me dirigen. Acabo funcionando como un robot y se me olvida priorizar la paz. Otros días creo que el universo va a seguir su rumbo haga lo que yo haga, que cambiar las cosas es solamente una ilusión. El caso es que ambas creencias me sacan de la única realidad posible, del único lugar que existe, que es este momento. Cuando abandono toda creencia solamente queda placer, felicidad y absoluta maravilla ante la vida".

El videoclip ha sido realizado por Aitor Guerrero y grabado en Bilbao.