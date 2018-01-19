Soleá Morente estrena el videoclip de "Ya no solo te veo a ti"

Soleá Morente regresa con un nuevo single, formado por dos canciones nuevas, que adelanta el que será su esperado segundo trabajo, previsto para esta primavera y que esta semana has disfrutado en Siglo 21. Radio 3 estrena ahora el videoclip de "Ya no solo te veo a ti", uno de estas dos nuevas composiciones que exploran nuevos territorios sonoros.

Alonso Díaz (Napoleón Solo) se ha encargado de la composición y la producción de los dos temas y Lorena Álvarez (Lorena Álvarez y su banda municipal) ha hecho lo propio con la letra y música de "Olelorelei". "Ya no solo te veo a ti" ha sido grabada en La Casa Estudio de Granada, mezclada por Carlos Díaz en La Vega y masterizada por Mario G. Alberni en Kadifornia.

Con este nuevo single, Soleá presenta sus nuevas coordenadas para la que será su reaparición tras su debut en solitario con Tendrá que haber un camino, el álbum de 2015 con el que emprendió su carrera tras sus colaboraciones con Los Evangelistas.